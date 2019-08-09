ما هى شروط الإحرام وكيف يتحلل الحاج منه؟

اشترط عُلماء المُسلمين من المذاهب الأربعة شرطين أساسيّين للإحرام، هما الإسلام باتفاقٍ بين الفقهاء؛ فالعبادات وكلُّ القُربات شرط صحتها وقبولها الأول وجود الأساس الذي بسببه يَدخل الإنسان في التَّكليف وهو الإسلام.

النِيّة؛ لا تقبل العبادات بلا نيَّةٍ خالصةٍ صحيحةٍ، ودليل ذلك ما رواه عمر بن الخطَّاب- رضي الله عنه- عن النَّبيّ-عليه الصَّلاة والسَّلام- قوله: (إنَّما الأعمالُ بالنياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)، وهو كذلك من الشُّروط المتَّفق عليها بين الفقهاء.

التَّلبية؛ والمراد بالتَّلبية قول المُحرم: «لبيك اللهم لبيك»، وهذا الشرط ليس محلَّ اتفاقٍ بين الفقهاء؛ حيث لم يشترط الفقهاء للإحرام إلا الإسلام والنِّية، أمَّا من اشترط التلبية فهم أبوحنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفيَّة، وابن حبيبٍ من المالكيَّة.

أما التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة فيكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع.

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق، فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد.