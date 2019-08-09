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سياسي

انطلاق فعاليات دوري "مستقبل وطن" الموسم الثاني بالإسكندرية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:16 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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انطلقت فعاليات دوري حزب مستقبل وطن، الموسم الثاني، في الإسكندرية، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم"، بمشاركة ما يقرب من 300 فريق في أحياء وأقسام المحافظة والذي يمتد علي مدار شهر كامل تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة.

وشهد قطاع المنتزة بأقسامه الثلاثة افتتاح البطولة بمشاركة واسعة في ظل رغبة الحزب في تنمية القدرات الرياضية واكتشاف المواهب ورعايتها بالتعاون مع الأندية بالإسكندرية.

وأعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عن إطلاق بطولة "دورى مستقبل وطن"، السنوى لكرة القدم وذلك الموسم الثاني على التوالي، في الأول من شهر أغسطس، وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم.

وتتضمن شروط البطولة، أن يشكل كل فريق مشارك بدوري مستقبل وطن، من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 30 عاما، ولأول مرة يسمح بمشاركة 2 من اللاعبين لا يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عام وأقل من 40 عام.

ويجب على الراغبين في المشاركة في دوري مستقبل وطن، ملأ استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملأ استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوي الأول والثاني للدوري.

ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين للتخفيف عنهم.

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