اتحاد المصريين في الخارج يعلن تكوين لجنة اقتصادية لخدمة الاستثمار في مصر

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عن إنشاء اللجنة الاقتصادية ضمن لجانة وذلك برئاسة الدكتورة سهير منتصر، وعضوية مجموعة من أبناء الوطن في الخارج ورجال وسيدات أعمال منهم الدكتور خالد العروسي المستثمر في كندا والمستشار أسامة حامد رجل الأعمال المصري في البحرين، والدكتور محمد السعدني رجل أعمال في فرنسا وآخرين، وذلك في إطار الدفع بعملية الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في مصر وتذليل كافة الصعوبات، من أجل إيجاد فرص استثمارية للعاملين في الخارج على مختلف مستويات الدخل.



هذا وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي وفي حضور الأمين العام علاء سليم وآخرين على اللجنة وجاري تكوين الهيكل التنظيمي وبعض التكليفات المرتبطة بدراسات جدوى خاصة باللجنة وبعض المشروعات المقترحة.



وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد المهندس إسماعيل أحمد علي، إن قرار تكوين اللجنة يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تدفق رؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية إلى مصر، كما أشار الأمين العام علاء سليم أنه تم وضع ضوابط المشاركة في اللجنة التي تجد قبولا لدى مؤسسات دولية هامة وشخصيات اعتبارية فضلا عن حماس واضح من مجموعة رجال وسيدات الأعمال الذين حضروا أحد اجتماعات اللجنة.



وأضاف "سليم" أنه تم تكليف اللجنة من خلال مكاتب استشارية تابعة لها بعمل دراسات جدوى لمشروعات لها أولوية قصوى وتهم المصريين في الخارج بغرض المشاركة في دعم الاستثمار في مصر.