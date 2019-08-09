أول تعليق من السفير الألماني بالقاهرة بعد تولي منصبه

أدلى السفير الألماني في القاهرة، الدكتور سيريل نون، بأول تصريحات له، عقب توليه منصبه.



وقال في بيان له: "أنا سعيد جدا بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر، حيث تجمع مصر وألمانيا علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء. كما تقف ألمانيا بوصفها شريكا قويا يعتمد عليه بجوار مصر ومواطنيها من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية، كما يسعدني شخصيا التعاون مع شركائنا المصريين، وكذلك التعرف عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه".