متي يتم تغيير كسوة الكعبة؟

يبدأ تغيير كسوة الكعبة الشريفة بعد صلاة فجر التاسع من شهر ذى الحجة على يد 160 فنيًا وصانعًا، بعادة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى مثل هذا اليوم من كل عام.



ومن المقرر أن يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

