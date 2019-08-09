جوارديولا يعلن مدة غياب ساني عن الملاعب

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الجمعة، أن الجناح الدولي الألماني ليروى ساني سيغيب لفترة تتراوح بين 6 و7 أشهر.



وسيغيب ساني عن الفريق لأنه سيخضع في الأسبوع المقبل لعملية جراحية من أجل علاج إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.



وصرح المدرب الإسباني، خلال مؤتمر صحفي عشية بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، السبت، ضد وست هام "عادة، تتراوح فترة شفاء هذا النوع من الإصابات، تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما بين 6 و7 أشهر. آمل أن يتمكن من العودة في فبراير أو مارس".



وتعرض ساني (23 عاما) لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول، الأحد الماضي.



وأضاف جوارديولا "أنه شاب وآمل في أن يتعافى بسرعة. إنه بين أفضل الأيادي من أجل الخضوع لعملية جراحية الأسبوع المقبل".