بعد اعتدائه عليه.. مشجع يقاضي نيمار

كشفت تقارير رياضية في فرنسا، عن أن مشجع فريق نادي رين، الذي ضربه اللاعب نيمار دا سيلفا على وجهه، خلال الموسم الماضي، رفع دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي.



وقال فيليب أوايون، وهو محامي المشجع، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن موكله، الذي لم يجر الكشف عن هويته، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعدما فشل اجتماع بين أعضاء الوفد المرافق لنيمار والضحية في المصالحة.



وعوقب مهاجم باريس سان جرمان بمنعه من الاشتراك في 3 مباريات بسبب انتقاداته لمشجع، بعد هزيمة فريقه في نهائي كأس فرنسا في أبريل الماضي.



وبعد فوز رين على باريس سان جرمان 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادله 2-2 في المباراة النهائية على استاد فرنسا، كان رد فعل نيمار غاضبا تجاه الرجل الذي كان يصور اللاعبين ويستفزهم لفظيا بينما كانوا يصعدون الدرج للحصول على ميداليات الوصيف.