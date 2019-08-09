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الثقافة

"أغانى الشباب" تتألق بقصر ثقافة الأسمرات (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:55 م
جريدة الدستور
حسام الضمرانى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقيمت ليالى ثقافة القاهرة بحى الأسمرات قدمت خلالها فرقة قصور الثقافة لأغانى الشباب اليوم على المسرح المكشوف بالقصر العديد من الأغانى منها "يا أغلى أسم فى الوجود، والسلام الوطنى، ويا حبيبتى يا مصر، وعليك الصلاة"، واختتمت بسهر الليالى وذلك بحضور مدير عام ثقافة القاهرة.

أقام قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة تعليم الموزاييك تدريب هند محمد، كما عقد قصر ثقافة السلام ندوة ثقافية بالتعاون مع الطب البيطري بالسلام عن اللحوم الحمراء ومعرفة واختيار الذبيحة السليمة حاضرتها د. روز مارى رؤف، ونظم قصر ثقافة حلوان ندوة بعنوان "مناسك الحج" مع رواد القصر ألقاها مسئول المكتبة العامة بالقصر، وأختتمت ورشة خروف العيد من قماش الشعر والفايبر مع رواد القصر، بجانب أقامة مسابقات ثقافية لاكساب الرواد معلومات مختلفة فى كل المجالات.

أقام بيت ثقافة نادى الطيران بمصر الجديدة معرض كتاب عن الحج، إلى جانب ورشة فنية عمل خروف العيد، وفى قصر ثقافة مصر الجديدة بقسم السينما أقيم عرض فيلم عن قناة السويس، تضمن مراحل افتتاح القناة في العصور الماضية، ثم الافتتاح بعد التوسعة الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة لمراحل شق الانفاق التي تربط شرق قناه السويس بسيناء.

نظم بيت ثقافة نادي الهليوليدو ورشة قص ولزق عن عيد الاضحى، وفى بيت ثقافة المرج وقصر ثقافة نجيب الريحانى عقدت ورشة فنية لعمل خروف العيد من ورق الفوم والفيبر والقطن، بينما قامت مكتبة الأسرة بألماظة بعمل معرض كتب للأطفال بمناسبة الإحتفال برأس السنة الهجـــــرية، كما تم تنفيذ مجلة بعنوان وفاء النيل للأطفال، بجانب تنظيم بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع معرض كتب عن الكمبيوتر، وفى المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بالإضافة إلى ورشة خزف بعنوان "خروف العيد" للدكتور محمود أبو هادية.

أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي برنامج أجمل الزهور والحديث عن صفة الرحمة، بجانب معرض فنون تشكيلية بمناسبة عيد الاضحي الميارك، قراءة حرة والعاب ذهنية، حكاية قصة الدجاجة الذكية ومسابقات ترفيهية، كما شاركت المكتبة طفل المعادي حضانة الجمعية الشرعية بدار السلام في حفل مناسك الحج.

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