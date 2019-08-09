يوم عرفة.. ما الأعمال المستحبة فى شعيرة الحج الأعظم؟

فضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة صيام يوم عرفة

الإكثار من الذكر والدعاء، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

الإكثار من التهليل والتكبير.

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

التسامح، والابتعاد عن المشاحنات والخلافات.



يوم عرفة هو أحد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها خير وأفضل أيام الدنيا.وعن فضل صيام يوم عرفة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة:«يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح.ونستنتج من ذلك أن يوم عرفة فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى للعتق من النار، ومغفرة الذنوب، فمن الواجب على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على الفوز بهذا اليوم، بالاجتهاد في الذكر والدعاء،والإكثار من الطاعات والعبادات طمعًا في الفوز بعتق الله ورحمته.