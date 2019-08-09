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محافظات

محافظ قنا يفتتح مسجد التراكي بقرية أبومناع في دشنا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:55 م
جريدة الدستور
قنا: اسلام البكري
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افتتح محافظ قنا، واللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد التراكى بقرية أبومناع بحرى بمدينة دشنا على مساحة ٥٠٠ م٢ بتكلفة مالية بلغت ٤ ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

واستمع محافظ قنا واللواء مجدى القاضي، إلى الخطبة التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف وتحدث فيها عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة وعن حرمة الدم والمساواة وثواب الأعمال الصالحة كإعمار المساجد ومنزلة القائمين عليها، مقدما التهنئة للجميع وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، ثم قاما بأداء صلاة الجمعة وسط جموع المصلين من أبناء القرية والقرى المجاورة وعقب انتهاء الصلاة صافح المحافظ ومدير الأمن المصلين، وقدما لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجد وحلول عيد الأضحى المبارك بعد غدٍ الأحد.

وثمّن المحافظ مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة، داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة إسلامية تثقيفية ودعوية جديدة تسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

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