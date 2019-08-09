ورش فنية متنوعة احتفالا بعيد الأضحى بثقافة الجيزة

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث أقامت مكتبة الحلف الشرقي بأطفيح احتفالية بمناسبة عيد الأضحي بحضور رئيس مجلس مدينة أطفيح، بدأت الفعاليات بالقاء كلمة ترحيب بالسادة الضيوف، أعقبها تعليم الأطفال مناسك الحج وعمل مسيرة بالشارع الرئيسي إلي قاعة المؤتمرات بمجلس المدينة ورفع شعار لبيك اللهم لبيك، إلي جانب محاضرة بعنوان "مناسك الحج" تلاها تقديم عرض فنى وفقرة تنورة، بينما أقام قصر ثقافة الجيزة عدد من الورش المتنوعة تضمنت ورشة فنون تشكيلية لتعليم طبيعة صامتة باستخدام الألوان المختلفة للكبار، إلي جانب ورشتين تدريب البيانو والجيتار، وفى قصر ثقافة الحي السادس أقيم يوم ترفيهي للأطفال تضمن اللعب بالكراسي الموسيقية ورسم علي الوجه، بالإضافة إلى ورشتين لعمل خروف العيد وأشكال متنوعة باستخدام ورق الكانسون والفوم جليتر والصلصال، إلى جانب ورشتين حكي لقصة إبراهيم علية السلام وقصة أدم.



عقد بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان "معا ضد الإرهاب" بدأت بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء في حادث معهد الأورام، تلاها بعض القصائد الوطنية عن نبذ الإرهاب والفكر المتطرف، عقدت مكتبة الناصرية محاضرة عن عيد الأضحى، دارت عن مظاهر احتفال العيد، بينما نظمت مكتبة الهلال الأحمر مسابقة في المعلومات العامة للأطفال.