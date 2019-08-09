ترامب: غير جاهزين لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، مشيرا إلى إمكانية إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مقررة سبتمبر القادم في واشنطن.



وأضاف ترامب، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية "لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن "تمسك بكل الأوراق" في هذه المفاوضات التجارية.



وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن منذ نحو 10 أيام بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كل الواردات من الصين اعتبارا من أول سبتمبر.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الإثنين الماضي أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة، لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية.