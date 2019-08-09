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عالم

الحريري: بدء تنفيذ خطوات للنهوض بالاقتصاد اللبنانى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن البدء في تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، مشددًا على ضرورة التزام جميع القوى اللبنانية بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل، وأن تتم المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الحريري، عقب الاجتماع المالي الذي عقد عصر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء المالية والاقتصاد وشئون رئاسة الجمهورية وحاكم البنك المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان.

وأشار إلى أن المجتمعين عبروا عن ارتياحهم لجهود تنقية الأجواء السياسية، وعودة الانتظام في عمل المؤسسات (جلسات الحكومة) مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال الحريري إن المجتمعين أكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وكذلك الاستقرار الائتماني، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في مناقشة التقرير الذي سبق وأعدته مؤسسة ماكينزي الدولية في شأن عوامل نهوض الاقتصاد اللبناني.

واستعرض الحريري الخطوات التي جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وفي مقدمتها أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) والإجراءات المقررة فيها، ووضع خطة تفصيلية للبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغ قيمتها 3٫3 مليار دولار، وكذلك إطلاق المشروعات الخاصة بمؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

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