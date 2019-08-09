الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الأضحى بالأقصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:31 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

ومن جانبه تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور عبد الجواد، وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، ووجه بتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، مشيرا في الوقت ذاته إلى توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال.

وشدد عبد الجواد على ضرورة المرور على متاجر الأغذية واللحوم، لافتا إلى استمرار حالة الطوارئ بداية من اليوم وحتى ‪يوم الأربعاء القادم‬.

ومن ناحية أخرى تم تجهيز فرق الانتشار السريع واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة، بناء على توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببذل كل الجهد لتوفير الأمان الصحي للمواطنين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

منذ يومين

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

منذ يوم

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

ads

الصور

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

ستوديو

وليد سليمان يخوض مرانًا تأهيليًا على هامش مران الأهلي

بالصور.. العرض الأول لفيلم "التابون" بنادي السينما المستقلة

مجدي أحمد علي ينضم لأكاديمية فنية رغم انشغاله بفيلمه الجديد

"نورا تحلم" يأخذ هند صبري لـ تورنتو

رياضة

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى اليوم

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول أمام نوريتش سيتى الليلة

مدبولي: سأبذل قصارى جهدي مع الإسماعيلي لأكون إضافة قوية

الرئيس نيوز

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر لـ أكثر من 4.6 مليون طن فى أخر 8 أشهر

لندن تغرق في الظلام

فؤاد الثاني يقضي إجازة الصيف في الساحل الشمالي (صور)

خاص.. حذف موظفى الضرائب من التموين بسبب ارتفاع مكافآتهم

منوعات

تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج

باندا تضع توأمين في حديقة حيوان بلجيكية

دراسة: انخفاض حاد في أعداد حيوانات المياه العذبة الضخمة بأنحاء العالم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة ( 43 ) من كلية الصيدلة بالقاهرة

لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد.. 19 أغسطس

مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية تعلن قبول طلاب جدد

"التعليم العالي" تنفي توجيه تبرعات معهد الأورام لمشروعات أخرى

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا


زيت وسكر

تعرف على تحذيرات المترو للركاب خلال العيد

592 مليون جنيه لإنشاء شبكات الصرف المغطى بالمحافظات

ضمن “نور حياة” صناع الخير وتحيا مصر يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين

3 آلاف ريال سعودي غرامة مالية على صاحب العمل بالسعودية لتأخره صرف أجر العامل

مقالات الرأي
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: تفجيرات الحور العين
المزيد

الثقافة

رئيس اتحاد كتاب مصر: فرع النقابة الجديد بالقليوبية منارة لنشر الثقافة الوطنية

كورال أطفال الأوبرا يضم أصواتًا جديدة

الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بمكتبة الإسكندرية

اتحاد كتاب مصر يدشن الموقع الإلكترونى للنقابة

صفحتنا ع الفيس بوك