رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الأضحى بالأقصر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.



ومن جانبه تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور عبد الجواد، وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، ووجه بتشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، مشيرا في الوقت ذاته إلى توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال.



وشدد عبد الجواد على ضرورة المرور على متاجر الأغذية واللحوم، لافتا إلى استمرار حالة الطوارئ بداية من اليوم وحتى ‪يوم الأربعاء القادم‬.



ومن ناحية أخرى تم تجهيز فرق الانتشار السريع واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة، بناء على توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببذل كل الجهد لتوفير الأمان الصحي للمواطنين.