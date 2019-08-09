حسن راتب يكتب: اليوم عرفة.. الله يتجلى على عباده





«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».. هكذا يردد المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها، وعلى وجه الخصوص الواقفون على جبل عرفات، فتلك «التلبية» تُعد من أهم المظاهر الإيمانية أثناء الوقوف على جبل عرفات، التى يشعر المسلمون حين سماعها وترديدها بفرحة هذا اليوم الذى له مكانة خاصة فى قلب كل مسلم، حيث قال عنه الحبيب المصطفى: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء قدير».

وأشهد الله أننى على يقين من أنه لم تسطع شمس على الدنيا خيرًا من يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة.. يوم يتجلى فيه المولى- عز وجل- على عباده باليمن والبركات والعطايا والنفحات «قل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورًا» يوم تفتح فيه خزائن الرحمن فتوزع الرحمات وتجاب الدعوات ويتجلى الرحمن بذاته العليا فيقول «هل من مستغفر فأغفر له؟.. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيب دعاءه؟».

ويوم عرفة شرّفه الله- عز وجل- وفضله بفضائل عظيمة، فقد خصه بالأجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة، حيث يعم الله على عباده بالرحمات، ويكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات ويعتقهم من النار، ففى هذا اليوم يكون فيه إبليس صاغرًا حقيرًا، وكيف لا يكون كذلك والله جل شأنه قد أكمل فى هذا اليوم الدين وأتم النعم على المسلمين.. لذا فإننى فى هذا اليوم المبارك يطيب لى أن أصفه بيوم التجليات والنفحات الإلهية، يوم العطاء والبذل والسخاء، اليوم الذى يقف فيه الناس على صعيد واحد، يتوجهون بأفئدتهم نحو رب واحد ويناجون إلهًا واحدًا هو إله البشرية جميعًا.

إن هذا اليوم بمثابة موقف مصغر لموقف الحشر، حيث يقف الناس على عرفات مجردين من كل شىء، فالكل واقف أمام رب العزة عز وجل وفيه يتجلى بشكل لا يقبل الشك موقف الإنسانية والأخوة والمساواة، فلا فرق بين غنى وفقير، ولا فرق أيضًا بين أبيض وأسود، الكل يناجى ربه العظيم لينال مغفرته ورضوانه.. وبينما الحجيج واقفون فى عرفات ينعمون برحمات الله تعالى وغفرانه ورضوانه.. لأن أبواب الرحمة والمغفرة والرضوان مفتوحة أمامنا ونحن فى بيوتنا باستغلالنا هذا اليوم بطاعة الله تعالى. وأن ننعم بفضائله، ففى يوم عرفة نزل قوله سبحانه وتعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»، وإكمال الدين فى ذلك اليوم حدث لأن المسلمين لم يكونوا قد حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم أركان الإسلام كلها، وأما إتمام النعمة فقد حدث بالمغفرة، حيث لا تتم النعمة دونها كما قال تعالى فى محكم آياته: «ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا».

كما أن يوم عرفة يوم أقسم الله به وكما نعلم، فإن العظيم لا يقسم إلّا بعظيم، مما جعله هو اليوم المشهود فى قوله تعالى: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، وفى هذا الشأن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ...»، كما أن يوم عرفة هو الوتر الذى أقسم الله به فى قوله: «وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر» وقد فسره الرسول الكريم بقوله: «الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة».

ولم تتوقف فضائل يوم عرفة عند هذا الحد وحسب، بل إنه أيضًا يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، وهذا ما أخبر عنه الحبيب المصطفى بقوله «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِأَهْلِ الأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاءوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِى، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِى، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ».

ومن الفضائل التى اختص بها الله يوم عرفة أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وهذا ما أخبرنا به الرسول الكريم بقوله: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ»، وهذا الأمر يستحب لغير الحاج، أمّا الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأنّ النبى، صلى الله عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة.

ويشهد المولى بذاته العلية وبقيوميته الأبية بالرحمة والغفران، وأكثر من ذلك يشهد ملائكته البررة أنى قد غفرت لهم والهبات والعطايا من كريم حنان منان للحجيج ولغير الحجيج، فإما الحجيج فتشملهم جميعًا تجليات المولى فتمحى الذنوب وتجلى القلوب وتتنزل الرحمات وتقبل الدعوات، حيث تجتمع بركة الزمان والمكان والرحمن، وأما لغير الحجيج فصيام يوم عرفة كفارة لما قبله.. حقًا رب غفور.

حقًا أن لأيام ربكم نفحات فتعرضوا إليها، وتلك هى الأيام المباركة فما أعظم وأجمل وأطيب من أن يعيش الإنسان ساعة فى كنف الرحمن ينهل من عطاياه. إنها ساعة تجلى من المولى على عباده المخلصين.. وأعظم ما فى التجلى الوصل والوصال والحب والوفاق والقرب، إن الأرواح تتجلى وتسمو وتتصل وتتطهر القلوب فتصفو وتمتلئ بنور الإيمان وسكن فيها الرحمن فتطمئن وتسلم وتتسلم وتلقى ربها وخالقها وبارئها بقلب سليم.

تلك هى النفحات التى تتنزل بالرحمات والتجليات فكيف نتعرض إليها؟! كى نستقبلها ونقطف ثمارها ونستشعر نتائجها وتظهر آثارها.

علينا فى هذا الشأن أن نبدأ من الاستغفار والتوبة «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا». وكان الحبيب المصطفى، عليه الصلاة والسلام، إذا هم بأمر عظيم بدأه بالتوبة والاستغفار، وهو ما يتجلى فى قوله «ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون».

فالاستغفار هو نقطة البداية من المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وهى الخطوة الأولى فى طريق الوصل بالله ثم تصفية النفس «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا»، والنفس كما علمنا الله تبدأ فى أدنى درجاتها بالنفس الأمارة بالسوء فترتقى للنفس اللوامة ثم الراضية تليها المطمئنة فالمرضية، وهى أعلى درجات الرقى والسمو والعلو فى النفس، والفرق بين الراضية والمرضية أن النفس الراضية أدركت وعرفت فلزمت فاطمأنت وأصبحت فى كنف مولاها، أما النفس المرضية فى درجة الوصل والوصال مع الذات العلية، وهى نفس الصديق والصديقين، والتى نزل جبريل على الحبيب المصطفى وأبلغه أن الله يقرئك السلام ويقرأ صاحبك السلام- ويقصد به أبى بكر الصديق- وهنا بلغه أن الله قد رضى عنه فهل هو راضٍ عنه؟، حينما تتوحد الإرادة فلله عباد إذا أرادوا أراد قبل أن ترفع حواجبهم تقضى حوائجهم. إنها منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

ثم تلى ذلك خطوة فى غاية الأهمية بعد الاستغفار وتزكية النفس هى تطهير القلب، وطهر القلب يتطلب أمورًا ثلاثة، الأولى علاج القلب من أمراض الحقد والغل والحسد والعصيان، وتلك أمراض القلوب وهى تفوق بكثير أمراض البدن، ولا يمحوها إلا إرساء قيم التسامح وثقافة التماس الأعذار، ولا يجلى القلوب ولا يطمئنها إلا ذكر الله، وهو الأمر الثانى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، ثم يجهز القلب ليسكن فيه الرحمن «لا تسعنى سمائى ولا أرضى ولكن يسعنى قلب المؤمن»، وسعة القلوب المؤمنة هى «سِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ»، وقبل أن يسكن المولى فى قلب عبده المؤمن يتجلى عليه بالنظرة، لأن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فيتجلى على القلب فيزداد نورًا وخشوعًا، وللقلب سجدة لا يرفع منها إلا يوم العرض، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب فى البصيرة، وفى القلب عين إذا أبصرت رأت العرش والفرش والكرسى.

وكما أن العقل وعاء الفهم والمعرفة، والنفس وعاء الهوى، فالقلب وعاء الفقه والإدراك، «لهم قلوب لا يفقهون بها»، والفقه أرقى من الفهم بكثير، فإذا كان الفهم بعتمد على مقدمات ونتائج ومعطيات وبراهين، فإن الفقه يعتمد على البرهان العقلى والبرهان النفسى الذى يجمع بين العقل والمشاعر والأحاسيس، فالقلب حالة إدراكية فيها الذاكرة ولديها الإحساس، وقبل هذا وبعد هذا، فهو موطن الفؤاد، وما أدراك ما الفؤاد، هو إدراك المكانة قبل المكان.

من أجل هذا كان التعبير عنه فى المعراج «ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى»، فلقاء الذات العليا بالذات المحمدية هو لقاء القبس النورانى من روح المولى الذى خلق منه الذات المحمدية والنور المحمدى بالقبس النورانى للذات العليا، فالتقاء الخالق بالمخلوق فكان قاب قوسين أو أدنى، والأدنى من القوس اكتمال الدائرة، وهذا هو الوصل والوصال، حيث لا مكان، فهو رب المكان لكنها مكانة، ولا زمان فهو خالق الزمان، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إنه مشهد عظيم لا تدركه الأبصار، إنما يُدرَك بالبصيرة ولا تراه الأعين إنما يراه الفؤاد الذى لا يكذب، إنه الإيحاء من المولى- عز وجل- والإلهام بالوصل والوصال، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، والوصل درجات، فليس الذى نوهوا له بالوصل كالذى أوصلوه فى المستهل، ولا الذى أوصلوه فى المستهل كالذى أجلسوه معهم فى المحل، ولا الذى أجلسوه معهم فى المحل كالذى سارره فهو للسر محل، ولا الذى سارره فهو للسر محل كالذى هو إياهم.. فدع عنك الجدل.

إنه مذاق ومن ذاق عرف، ولا يستطيع الحرف وصفه وتعجز اللغة مهما أوتيت من بلاغة عن إدراك المعانى وراء هذا المشهد، فحالة الوصل والوصال هى قمة المشاعر والأحاسيس، وهى تتويج معنى العبودية بالربوبية والألوهية والذات العلية، لأنه لقاء الذات بالذات وعودة الفرع إلى الأصل والتقاء الخالق بالمخلوق.. إنه الواصل بالموصول وهنا تتجلى عظمة الحبيب المصطفى والصلاة الربانية النورانية.

«إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا» إنها أقصر الطرق للوصل والوصال، كما أن لله معارج بعدد أنفاس الخلائق، لكن معراج الحبيب المصطفى هو أقصرها وأضمنها وأعظمها وأطيبها.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ربانية نورانية تسرى فى أجسادنا فتنير العقول وتذكى النفوس وتطهر القلوب وتسموا بالأرواح وتشفى البدن من كل داءٍ وسقم.

ثم يلى ذلك السمو بالروح، ورغم أن الحبيب المصطفى علمنا أن الروح من أمر ربى وما أُتيت من العلم إلا قليلًا، فإن القليل عند رسول الله كثير، وفى العلم المكنون أسرارٌ كبيرة كشفت الأولياء والعارفين ليتلقاها كابر عن كابر، وهذا من رزق معرفة الصالحين وأولياء الله العارفين، ولأن كشف العلم على غير أهله عورة، فنكتفى بهذا القدر، فإذا كنت من الحجيج فهنيئًا لك ببركة الزمان والمكان والرحمن وعدت كما ولدتك أمك طاهرًا من ذنبك مغفورًا لك، وإذا لم ييسر لك حج العام فصم نهارك وقم ليلك وادعو ربك لك ولأهلك وبنى وطنك وأمتك الإسلامية، فستنال من النفحات والرحمات على قدر إخلاصك ويقينك وثقتك بالله جل فى علاه.

وأخيرًا فهذا يوم يستحب فية الدعاء، بل ويستجاب، وإنى داع فأمنوا على الدعاء: اللهم فى هذا اليوم المبارك لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته.

يا عالم بالجملة غنى عن التفصيل كفى علمك عن المقال وانقطع الرجاء إلا منك وانسدت الطرق إلا إليك اجعلنا قسيم الحجيج فى كل ما وهبتهم من عطايا وثواب وهبات وأكرمنا بكرمك ومنك وعطاياك ونفحاتك وعطاياك وارزق الراعى والرعية الأمن والسلام ياحنان يا منان يا رب العالمين.

آمين

