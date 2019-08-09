التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط

فارق شاب الحياة، نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص خلال عبوره السكة الحديد بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابًا أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشىفى العياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.