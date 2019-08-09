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مصر

بالأرقام.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية والموالح في "المقدمة"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:59 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن، وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 7 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و620 ألفًا و253 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة 651 ألفًا و127 طنًا عن المدة نفسها من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و751 ألفًا و550 طنًا، بالإضافة إلي تصدير 698 ألفًا و704 أطنان من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 393 ألفًا و113 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 98 ألفًا و557 طنًا.

في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألفًا و676 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 ألفًا و605 أطنان، بينما احتلت صادرات الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفًا و557 طنًا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5368 طنًا للفلفل و7021 طنًا للخيار.

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