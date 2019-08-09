عمرو يوسف يوجه رسالة لجمهوره وأبطال "ولاد رزق2"

أعرب الفنان عمرو يوسف، عن سعادته البالغة بتحقيق فيلمه الجديد "ولاد رزق2- عودة أسود الأرض"، إيرادات بلغت ثلاثة ملايين في أول العرض الخاص للفيلم.



وكتب "يوسف" علي حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام": "الحمد لله مليون شكرًا علي استقبالكم الرائع يا أحلي ناس في الدنيا مبسوط بيكم وبوجودكم ومبسوط أكتر إن الفيلم عجبكم، أنتم السبب فى إن الفيلم حقق أكتر من تلاتة ونص مليون في أول يوم عرض ويارب دايمًا أقدر أقدم أعمال تنال إعجابكم واحترامكم".



وأضاف: "شكرًا ليكم جميعًا وآسف لأي حد ملحقتش أتصور معاه، انتوا شفتوا بنفسكم الدنيا كانت زحمة إزاي".



ووجه رسالة شكر لأبطال الفيلم قائلًا: "شكرًا لكل صناع وأبطال الفيلم شكرًا لكل ضيوف الشرف اللي نورونا وأضافوا للفيلم، وأخيرًا شكرًا للمخرج الكبير والصديق العزيز طارق العريان مايسترو هذا العمل".