القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى اليوم

يواجه فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تذيع قناة بي إن سبورت 2 بث مباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى، والتى من المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد بتعليق رؤوف خليف.



موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى:

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

9:00 مساءً بتوقيت مصر.

10:00 مساء بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءً بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءً بتوقيت اليمن.

9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءً بتوقيت تونس.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءً بتوقيت الكويت.

10:00 مساءً بتوقيت قطر.

7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

