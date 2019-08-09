القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى اليوم
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:50 م
يواجه فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
تذيع قناة بي إن سبورت 2 بث مباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى، والتى من المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد بتعليق رؤوف خليف.
موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى:
10:00 مساءً بتوقيت السعودية.
9:00 مساءً بتوقيت مصر.
10:00 مساء بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءً بتوقيت سوريا.
10:00 مساءً بتوقيت لبنان.
10:00 مساءً بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءً بتوقيت اليمن.
9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءً بتوقيت تونس.
8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءً بتوقيت المغرب.
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءً بتوقيت الكويت.
10:00 مساءً بتوقيت قطر.
7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.
تذيع قناة بي إن سبورت 2 بث مباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى، والتى من المقرر أن تقام على ملعب آنفيلد بتعليق رؤوف خليف.
موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتى:
10:00 مساءً بتوقيت السعودية.
9:00 مساءً بتوقيت مصر.
10:00 مساء بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءً بتوقيت سوريا.
10:00 مساءً بتوقيت لبنان.
10:00 مساءً بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءً بتوقيت اليمن.
9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءً بتوقيت تونس.
8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.
8:00 مساءً بتوقيت المغرب.
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءً بتوقيت الكويت.
10:00 مساءً بتوقيت قطر.
7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.