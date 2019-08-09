التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول أمام نوريتش سيتى الليلة

يستعد اليوم الجمعة 982019 فريق الريدز «ليفربول» لمباراة حاسمة أمام نوريتش سيتي، على ملعب أنفيلد معقل الليفر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تنطلق المباراة الليلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في الجولة وتنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت، أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت أن المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، سيكون معلق المباراة اليوم على قناة بي إن سبورتHD2.



التشكيل المتوقع لليفربول اليوم

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: ويجنالدوم، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرمينيو، أوريجي.



أنهى ليفربول الموسم الماضي وصيف لبطل الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بطل الدوري مانشسترسيتي الذي جمع 98 نقطة، وكان الريدز قد استهل الموسم بالهزيمة من السيتي، في بطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-5، ويريد اليوم انطلاقة قوية في الموسم الجديد، ليرسل رسالة لمنافسيه أنه عازم على الحصول على اللقب الغائب عنه منذ 30 عامًا.





