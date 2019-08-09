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عالم

ليبيا.. قتلى وجرحى فى هجوم جديد على مدينة مرزق

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:49 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت قناة 218 الليبية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات من سكان مدينة مرزق جنوب ليبيا في هجوم مسلح فجر اليوم الجمعة.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة تأكيدها، تعرض أحياء المطار وبن دلواح والمقريف والديسة إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عدد السيارات المهاجمة بلغ أكثر من عشرين سيارة مجهزة بالأسلحة المتوسطة.

وأفاد شهود عيان بأن القوة المهاجمة مكونة من عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي ومجموعات تشادية.

فيما ظل شباب الأحياء بمرزق في حالة دفاع عن منازلهم وأحيائهم السكنية، مطالبين كافة الجهات المسئولة بالدولة بضرورة التدخل؛ لوقف الاعتداء على الأهالي، وما يتعرضون له من قتل ممنهج على يد ما أسموها بالعصابات المسلحة القادمة من وراء الحدود.

ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد نحو 5 أيام من تنفيذ القوات الجويّة التابعة للجيش الوطني الليبي 5 ضربات جوية على تمركزات المرتزقة التشاديين، التي تعتدي على أهالي مدينة مرزق، حسبما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش.

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