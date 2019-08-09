حريق يلتهم مطعمًا شهيرًا بمدينة نصر.. والخسائر الأولية 250 ألف جنيه

كشفت المعاينة التي أجرتها نيابة مدينة نصر الكلية لمكان الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل مطعم شهير بالقرب من الحديقة الدولية، وتبين تفحم جميع محتويات المطعم، وأن الخسائر الأولية بلغت حوالي ٢٥٠ ألف جنيه.



وأشارت المعاينة إلى أنه فور اندلاع النيران أخرج العمال مرتادي المطعم.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مطعم شهير بمدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.