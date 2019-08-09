فى خدمتك.. شروط الالتحاق بالمعهد العالي للسينما والأوراق المطلوبة

أعلن المعهد العالى للسينما موعد استقبال طلبات التقديم بدءًا من يوم السبت 3 أغسطس حتى الخميس 29 أغسطس بالشروط التالية:



1- يقبل المعهد العالي للسينما الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من العام الحالي 2019 وعامين سابقين فقط (2017 و2018) بحد أدنى 65% ( 264.5) بشرط ألا يزيد عمر الطالب عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2019.



2- كما يقبل الطلاب في جميع أقسام المعهد الثمانية الحاصلين على المؤهلات العليا بشرط حسم الخدمة العسكرية بشكل نهائي (للطلاب الذكور) وألا تزيد السن في أول أكتوبر 2019 على 26 عامًا للكليات النظرية (أي مؤهل 4 سنوات) و28 عامًا للكليات العملية (أي مؤهل 5 أو 6 سنوات)



وعن أهم الأوراق المطلوبة فهى:



1- كشف درجات الثانوية العامة أصل وصورة (بالإضافة إلى شهادة المعادلة في حالة الشهادات المعادلة كالثانوية الإنجليزية والدبلومة الأمريكية والثانوية من أي دولة عربية).





- يضاف إليها شهادة قيد من الكلية في حالة الحاصلين على الثانوية العامة من عامي 2017 و2018.



- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أصل وصورة في حالة الحاصلين على مؤهلات عليا (غير مطلوب منهم شهادة الثانوية العامة على الإطلاق)

2- شهادة ميلاد أصل وصورة

3- نموذج 2 جند (و 6 جند لمن وصل 19 عاما أو 7 جند كبديل للاثنين) للطلاب الذكور ممن وصلوا سن 18 سنة



- الموقف النهائي من التجنيد أصل وصورة في حالة حملة المؤهلات العليا (أداء خدمة- إعفاء نهائي -إعفاء مؤقت بسبب غير الدراسة - ضابط احتياط)

6-4 صور شخصية

5- ملف القبول الذي يتم شراؤه من المعهد بمبلغ 600 جنيه (يتم سدادها عن طريق الفيزا أو كارت بنكى)

6- دمغة يتم شراؤها من المعهد

عنوان المعهد: ش جمال الدين الأفغاني المتفرع من ش الهرم- بجوار قاعة سيد درويش - محطة المساحة- الهرم



شروط القبول بالمعهد



1-يقبل المعهد عدد 8 طلاب فقط في كل قسم من أقسامه الثمانية (سيناريو - إخراج- مونتاج- إنتاج - هندسة الصوت - هندسة المناظر- الرسوم المتحركة - التصوير)

وذلك بعد اجتياز مجموعة من اختبارات القبول على ثلاث مراحل ستبدأ السبت الموافق 31 أغسطس على أن تعلن نتيجة القبول النهائية يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر.



2- سيتم فتح باب القبول في نظام التعليم الموازي بمصروفات دون شرط المجموع أو السن أو تاريخ الحصول علي الثانوية العامة في بداية شهر سبتمبر بعد غلق باب القبول بالنظام العادي، على أن تبدأ اختبارات القبول بالتعليم الموازي في يوم السبت الموافق21 سبتمبر



3- تبدأ الدراسة في الثلث الأخير من شهر سبتمبر.



4- بالنسبة للطلاب غير المصريين يكون التقديم أولا عبر موقع إدارة الوافدين ثم عليهم القدوم إلى مصر بفيزا سياحية في بداية شهر سبتمبر لاستكمال الإجراءات واختبارات القبول التى ستبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر.



ويرجى العلم بأن المعهد لا يمنح قبولا مبدئيًا، لأن القبول مرهون باجتيازك الاختبارات بنجاح وقبولك وموافقة إدارة الوافدين، بعدها فقط يمنحك المعهد ما يسهل لك الحصول على تصريح الإقامة بغرض الدراسة.