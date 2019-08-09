مدبولي: سأبذل قصارى جهدي مع الإسماعيلي لأكون إضافة قوية

أعرب لاعب الجناح المنضم حديثًا إلى النادي الإسماعيلي عن سعادته البالغة بالانضمام للدراويش، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى جهد لديه ليكون إضافة قوية للفريق.



وقال مدبولي في تصريحات اليوم الجمعة "سعيد للغاية بانتقالي لصفوف الإسماعيلي، واخترت تلك الخطوة بإرادتي لتناسب طريقة لعبي مع الفريق. وساهم تشجيع ومساندة الجماهير بشكل كبير في اتخاذي خطوة الانتقال للدراويش وسأبذل قصارى جهدي حتى أقدم الإضافة".



وتابع "كنت سأنضم للدراويش قبل ثلاث سنوات، لكن الزمالك حسم انتقالي وقتها من نادي النصر للتعدين. ولدي إصرار كبير على استعادة تألقي بعد فترة غياب عن المشاركة لمدة عام دون تحديد أي أسباب واضحة".



وأوضح مدبولي أن عمر جمال هو مثله الأعلى معتبرًا أنه لم يحصل على حقه كرويا. كما أشار اللاعب الجديد في صفوف الإسماعيلي إلى أن هدف الفريق هذا الموسم هو تحقيق أفضل النتائج.

