موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب "انفليد" اليوم 982019 مباراة قوية تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، في تمام الساعة تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.



وتنقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة 9-8-2019 عبر قناة beIN SPORTS HD2 أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت أن المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، سيكون معلق المباراة اليوم.

أنهى ليفربول الموسم الماضي وصيف لبطل الدوري الانجليزي برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بطل الدوري مانشسترسيتي الذي جمع 98 نقطة، وكان الريدز قد أستهل الموسم بالهزيمة من السيتي، في بطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-5، ويريد اليوم انطلاقة قوية في الموسم الجديد، ليرسل رسالة لمنافسيه أنه عازم على الحصول على اللقب الغائب عنه منذ 30 عام.