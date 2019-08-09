السعودية: عدد ضيوف بيت الله الحرام بلغ مليوني حاج

قال رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، إن عدد حجاج بيت الله الحرام وصل إلى أكثر من مليوني حاج هذا العام.



وأكد رئيس لجنة الحج المركزية، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في مدينة مكة المكرمة بالسعودية:" أن القيادة السعودية حرصت على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج".



وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصل اليوم الجمعة، إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

