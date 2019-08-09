فى خدمتك.. تعرف على خدمات وزارة الصحة الإلكترونية للحجاج

فى ضوء الاستعدادت التى تقوم بها وزارة الصحة لاستقبال موسم الحج ومتابعة الخدمات المقدمة للحجاج قامت الوزارة بإعداد برنامج إلكتروني لتسجيل المتقدمين للقرعة من ديوان الوزارة والمديريات والهيئات التابعة من خلال جهة عملهم، بالإضافة إلى استلام أصول طلبات الالتحاق لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للضوابط والشروط المنظمة للتقديم.



وطورت وزارة الصحة برنامجا إلكترونيا خاصا بأعمال البعثة الطبية للتسجيل الطبي للمترددين على العيادات الطبية، بهدف تقليل مدة انتظار الحاج بالعيادات لأقل من 30 ثانية لقراءة بياناته الصحية، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني http:www.mohphaj.eg لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلًا عن دعمها بخريطة الالكترونية "GPS" توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالمملكة السعودية، تيسيرًا وتسهيلًا على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته، وتم تزويد الموقع بكافة المواد التوعوية الصحية متضمن أرقام تليفونات العيادات بمكة والمدينة المنورة.



وتم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية "الواتس آب" من خلال الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام هذا التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج في يسر وسهولة.