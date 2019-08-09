البرازيلي لوكاس مورا يجدد عقده مع توتنهام

وقع المهاجم البرازيلي لوكاس مورا عقدا جديدا مع ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي لخمسة مواسم؛ ما يعني بقائه مع "السبيرز" حتى عام 2024.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة، أن مورا يعد جزءا أساسيا في خطط المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو لهذا الموسم خاصة بعد عدم استقدام باولو ديبالا من نادي يوفنتوس الإيطالي في يوم انتهاء مهلة الانتقالات الصيفية لأندية إنجلترا.



وكان مورا (26 عاما) انضم للنادي اللندني قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير 2018 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني وشارك مع "السبيرز" في 60 مباراة.