تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

حذرت وزارة الداخلية السعودية من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين أثناء أداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، ومنع كل من لا يحمل تصريحًا من الدخول إلى مكة المكرمة، خاصة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجًا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح.



وشملت العقوبات النقاط التالية:

1- السجن 15 يومًا في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، لكل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2- غرامة مالية 10 آلاف ریال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله دون تصريح.

3- ترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

4- المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5- التشهير بالمخالف.

