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محافظات

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بين عائلتين؛ بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "على.ح.م" 58 سنة، مصابًا بجرح قطعى بالوجه،" سالم.ح.م" 50 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساقين، "كريم.ف.ح" 24 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيمن، و"م أ.ح"، سيدة، 70 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس 5 سم، و"حماده.ع.م" 24 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بقرية السعادنة، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني سويف إلى محل الوقعة، وذلك لضبط طرفي المشاجرة؛ ومنعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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