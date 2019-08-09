روبياليس: هذا يوم تاريخي للكرة الإسبانية

أعرب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن رضاه بعد صدور قرار قضائي يفيد بالسماح بخوض مباريات الدوري أيام الجمعة وليس أيام الإثنين.



وكان الاتحاد الإسباني قد دخل في نزاع مع رابطة الدوري (لا ليجا)، في هذا الشأن، لذلك قال روبياليس: "هذا يوم تاريخي لكرة القدم الإسبانية".



وصرح روبياليس خلال مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم عظيم للجماهير ولكرة القدم الإسبانية. كرة القدم جمعاء وبالطبع الأندية والمشجعين، هم المستفيدون من هذا القرار".



وبحسب روبياليس، فقد افتقر رئيس رابطة لا ليجا، خابيير تيباس "إلى الحقيقة ووضع كرة القدم الإسبانية في خطر" مطالبًا باستقالته.



وأردف: "لقد تولى المسئولية في مرحلة، والآن لن يمكنه الاستمرار ولا دقيقة واحدة أكثر على رأس مؤسسة مثل رابطة دوري كرة القدم الاحترافية".



وقررت المحكمة التجارية رقم 2 في مدريد الجمعة أن تقام مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية أيام الجمعة وليس الإثنين.

