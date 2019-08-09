غدًا.. انطلاق "عيدنا مختلف" لذوى القدرات الخاصة بشمال سيناء

صرحت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم بشمال سيناء، تنظيم مبادرة "عيدنا مختلف" غدا السبت، للطلاب ذوي القدرات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت مدير الإدارة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المبادرة تقام للعام الثالث على التوالي ويحتفل خلالها الطلاب ذوو القدرات الخاصة بشي لحوم العيد على شاطىء البحر بالعريش، بالاضافة إلى تنظيم فقرات فنية ورياضية وثقافية ومسابقات متنوعة، ومسرح العرائس ومختلف أنشطة الطلاب وذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد.



ولفتت إلى أن المبادرة تقام تحت رعاية محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



يذكر أنه سبق تنفيذ عدد من المبادرات والحملات لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمي بهدف التعرف على كافة الاحتياجات اللازمة لهم والعمل على توفيرها، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بها.