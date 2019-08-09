الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

غدًا.. انطلاق "عيدنا مختلف" لذوى القدرات الخاصة بشمال سيناء

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:49 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
صرحت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم بشمال سيناء، تنظيم مبادرة "عيدنا مختلف" غدا السبت، للطلاب ذوي القدرات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مدير الإدارة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المبادرة تقام للعام الثالث على التوالي ويحتفل خلالها الطلاب ذوو القدرات الخاصة بشي لحوم العيد على شاطىء البحر بالعريش، بالاضافة إلى تنظيم فقرات فنية ورياضية وثقافية ومسابقات متنوعة، ومسرح العرائس ومختلف أنشطة الطلاب وذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد.

ولفتت إلى أن المبادرة تقام تحت رعاية محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

يذكر أنه سبق تنفيذ عدد من المبادرات والحملات لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمي بهدف التعرف على كافة الاحتياجات اللازمة لهم والعمل على توفيرها، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

منذ حوالي 23 ساعة

إعلان المرشحين لحصد جوائز الأفضل بدورى الأبطال.. تعرف على موقف صلاح

منذ 36 دقيقة

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

ستوديو

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة النجوم السعودي في المباراة الودية

شاهد.. استعدادات "اطلع بره" لملاقاة الأهلي بدوري الأبطال

مصر تهزم تايوان في كأس العالم لناشئي اليد وتتأهل لدور الـ 16

محمد عبده يحيي حفله الغنائي الثاني في 2019 بمصر.. 22 أغسطس

رياضة

روبياليس: هذا يوم تاريخي للكرة الإسبانية

النجم الساحلي يطير إلى كوناكري بـ 15 لاعبًا

أرسنال يعتزم السماح لبعض لاعبيه بالرحيل قبل نهاية الانتقالات في أوروبا

هازارد يرتدى عباءة رونالدو فى ريال مدريد

الرئيس نيوز

استعدادت مكثفة لـ «الداخلية» لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس‎

الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني ويطالبون بحل أحزاب بوتفليقة

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر عرفات منذ فجر اليوم

منوعات

دراسة: انخفاض حاد في أعداد حيوانات المياه العذبة الضخمة بأنحاء العالم

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

كشكول

بالصور.. معرض للمعسكر الفني للطفل المصري "من حقي أكون فنان"

"التنسيق" يواصل استقبال حجز رغبات "القدرات" لطلاب الدبلومات

"البحث العلمي" تستعرض مشروعاتها التنموية في أقاليم مصر

استمرار تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب تنسيق شهادات المعادلات

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا


زيت وسكر

ضمن “نور حياة” صناع الخير وتحيا مصر يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين

3 آلاف ريال سعودي غرامة مالية على صاحب العمل بالسعودية لتأخره صرف أجر العامل

وزيرة الصحة

 وزيرة الصحة : رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوي بمستشفيات الجمهورية .. وغرفة طوارئ على مدار الساعة

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بمكتبة الإسكندرية

اتحاد كتاب مصر يدشن الموقع الإلكترونى للنقابة

الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق في احتفالات تكريم المتفوقين

عرض "المهمة المستحيلة" بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك