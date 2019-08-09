مكافآت مالية للأوائل بالمراحل التعليمية في الوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد، عن منح الأوائل بجميع مراحل التعليم المختلفة حتي المركز العاشر مكافآت مالية تقديرا لهم وتشجيعهم علي مواصلة التفوق، في إطار جهود المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وتشجيع الطلاب على مواصلة التفوق.



كما ستقام حفل تكريم للمتفوقين، لتشجيع طلابها فى مختلف المجالات وتحفيزهم بالشكل الأمثل لحث بقية الطلاب على الاقتداء بهم ومواصلة مسيرتهم التعليمية.



وفي سياق آخر، قرر المحافظ إقامة رئاسة مستقلة لحي السلام بالخارجة، وأحياء جمعيات الاسكان المجاورة، وتجهيزها بكامل الإمكانيات من معدات وسيارات وعمال، وذلك نظرا للتوسع السكني المتزايد بهذه المنطقة، وقام بتكليف قطاع الكهرباء بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مشكلة ضعف التيار الكهربائي ببعض المناطق بالحي والعمل على سرعة حلها.