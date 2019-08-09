ترامب يستبعد خفض قيمة الدولار فى خضم الحرب التجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يخفض قيمة الدولار الأمريكي في خضم تصاعد حرب تجارية مع الصين أطلقت العنان لإجراءات انتقامية بشأن التجارة والسياسة النقدية.



ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب اليوم الجمعة في معرض رده على سؤال عما إذا كان يخطط لخفض قيمة الدولار: «لا، لسنا مضطرين إلى ذلك».



وقال الرئيس لدى مغادرته البيت الأبيض للمشاركة في حملة جمع تبرعات في هامبتونز إن «لدينا عملة هى الأكثر أمانًا في العالم. لدينا المعيار للعالم».

وأضاف ترامب، أنه إذا كان لمجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» أن يخفض أسعار الفائدة «فإنها ستخفض بشكل تلقائي الدولار شيئًا قليلًا» ما يخفف الضغوط على الصادرات.



وداخل البيت الأبيض، يضغط صقور الإدارة الأمريكية من أجل تدخل مباشر في أسواق العملة من قبل وزارة الخزانة عبر الإشارة إلى حدوث تباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية الذي عزاه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب والغموض الذي يحيط بحربه التجارية مع الصين.



كان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه سيتم فرض رسوم تجارية جديدة على الصين، وستسري اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، ما ينسف هدنة تم التوصل إليها مع الرئيس الصين شي جين بينج قبل أسابيع، ويطلق العنان لإجراءات انتقامية بشأن التجارة والسياسة النقدية ما يخاطر بتسريع معركة سياسية أوسع نطاقًا بين البلدين.



ومن المقرر حاليًا أن يجتمع المفاوضون التجاريون مرة أخرى في واشنطن في سبتمبر، لكن ترامب تحدث اليوم الجمعة بأن المفاوضات قد يتم إلغاؤها في خضم التصعيد الأخير.