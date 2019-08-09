السندات الدولارية اللبنانية ترتفع وسط آمال بإنفراجة في الأزمة السياسية

ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار اليوم الجمعة، بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف تحقيق إنفراجة في الأزمة السياسية التي أصابت الحكومة بالشلل.



وارتفع إصدار 2030 بما يزيد عن 1 سنت في الدولار ليصل إلى أعلى سعر في أسبوع، فيما صعد أيضا إصدار 2032 أكثر من سنت، وفقا لبيانات تريدويب.



وقال مسؤولون كبار إن الاجتماع الذي يعقد اليوم يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء للانعقاد للمرة الأولى منذ حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في 30 يونيو. وتسبب غياب الحوار السياسي في تعقيد المحاولات الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ إصلاحات ضرورية لتجنيب البلاد أزمة مالية.