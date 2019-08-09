البرلمان: انخفاض معدل التضخم دليل على استقرار أسعار السلع

اعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن انخفاض معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات؛ ليصل إلى 7.8%، هو دليل على استقرار أسعار السلع، خاصة مع تراجع الدولار خلال الأيام الماضية.



ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إلى أن كل ذلك دليل على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي نجحت ونتائجها ظهرت في زيادة الموازنة، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم.



وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قارب على الانتهاء من خطواته، والذي من المقرر أن يكون في نهاية 2020، ومع قرب ختامه سيشعر المصريون بتحسن كبير فى الأحوال الاقتصادية، لافتًا إلى أن الأمور أصبحت مستقرة إلى حد كبير، الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم، مؤكدًا أن هناك دولًا عالمية كبيرة تعاني من التضخم.