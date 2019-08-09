أرسنال يعتزم السماح لبعض لاعبيه بالرحيل قبل نهاية الانتقالات في أوروبا

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النادي سيسمح للمزيد من اللاعبين بالرحيل قبل نهاية الانتقالات في باقي البطولات المحلية الأوروبية الكبرى في الثاني من الشهر المقبل.



وأبرم أرسنال ستة تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات بينها المدافعين ديفيد لويز وكيران تيرني في اليوم الأخير للانتقالات فضلا عن نيكولا بيبي أغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل نحو 72 مليون جنيه استرليني (87 مليون دولار).



لكن بعض اللاعبين الأساسيين رحلوا عن الفريق بينهم القائد لوران كوسيلني وآرون رامسي وأليكس ايوبي ويستعد إيمري لفقد العديد من اللاعبين خلال الأسابيع المقبلة قائلا إنه سيختار قائدا للفريق بعد اكتمال التشكيلة.



وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد خارج أرضه بعد غد الأحد في الجولة الأولى للدوري "اجرينا تغييرات على تشكيلة اللاعبين في اللحظات الاخيرة كان لدينا كوسيلني قائدا وغادر النادي قبل خمسة أيام.



"الآن الانتقالات لا تزال مستمرة في الدول الاخرى. خلال 20 أو 25 يوما سيرحل بعض اللاعبين الاخرين. لهذا السبب أريد الانتهاء من التشكيلة، لدينا (مسعود) أوزيل و(ناتشو) مونريال و(جرانيت) تشاكا قادة محتملين للفريق".



وقال إيمري إن المهاجم الكسندر لاكازيت، الذي فازت بالتصويت كأفضل لاعب في النادي اللندني الموسم الماضي، قد لا يشارك في المباراة الأولى بالدوري لأنه لا يزال يتعافى من إصابته في الكاحل ما يسمح لبيبي بخوض مباراته الأولى مع الفريق.



وأضاف إيمري "سنبدأ المباراة بتشكيلة تضم لاعبين مقتنع بها بنسبة مئة بالمئة. بالنسبة لبعض اللاعبين لا يمكنهم تقديم أداء جيد لأنهم بدأوا فترة الإعداد متأخرا أو يتدربون حاليا بعد العودة من الإصابة.



"لاكازيت تدريب امس واليوم لكن لا أردي هل سيكون قادرا على المشاركة في مباراة الأحد. سنرى غدا. بيبي يتدرب معنا منذ أسبوع".



وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي وقال إيمري إن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري يمثل أولوية له.



وأضاف المدرب الإسباني "هدفنا الأول احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري. قلصنا الفجوة الموسم الماضي. مانشستر سيتي وليفربول أقوى من باقي المنافسين في البداية".