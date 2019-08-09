ترامب: رئيس أوكرانيا الجديد سيزور البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيتم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، لزيارة البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه سيصل إلى واشنطن قريبا.



وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن زيلينسكي "رجل حكيم للغاية"، وإنه سيبرم على الأرجح اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وانتخب زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق، رئيسيا لأوكرانيا في انتصار ساحق في مايو الماضي.