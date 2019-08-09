الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ترامب: رئيس أوكرانيا الجديد سيزور البيت الأبيض قريبًا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:28 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيتم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، لزيارة البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه سيصل إلى واشنطن قريبا.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن زيلينسكي "رجل حكيم للغاية"، وإنه سيبرم على الأرجح اتفاقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتخب زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق، رئيسيا لأوكرانيا في انتصار ساحق في مايو الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

منذ يوم

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

منذ يومين

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

منذ حوالي 23 ساعة

الداخلية: تحديد هوية منفذ حادث "معهد الأورام" الإرهابي

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

ستوديو

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة النجوم السعودي في المباراة الودية

شاهد.. استعدادات "اطلع بره" لملاقاة الأهلي بدوري الأبطال

مصر تهزم تايوان في كأس العالم لناشئي اليد وتتأهل لدور الـ 16

محمد عبده يحيي حفله الغنائي الثاني في 2019 بمصر.. 22 أغسطس

رياضة

روبياليس: هذا يوم تاريخي للكرة الإسبانية

النجم الساحلي يطير إلى كوناكري بـ 15 لاعبًا

أرسنال يعتزم السماح لبعض لاعبيه بالرحيل قبل نهاية الانتقالات في أوروبا

هازارد يرتدى عباءة رونالدو فى ريال مدريد

الرئيس نيوز

«العسكري السوداني»: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي وحميدتي نائبا له

استعدادت مكثفة لـ «الداخلية» لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس‎

الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني ويطالبون بحل أحزاب بوتفليقة

منوعات

دراسة: انخفاض حاد في أعداد حيوانات المياه العذبة الضخمة بأنحاء العالم

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

كشكول

بالصور.. معرض للمعسكر الفني للطفل المصري "من حقي أكون فنان"

"التنسيق" يواصل استقبال حجز رغبات "القدرات" لطلاب الدبلومات

"البحث العلمي" تستعرض مشروعاتها التنموية في أقاليم مصر

استمرار تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب تنسيق شهادات المعادلات

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا


زيت وسكر

ضمن “نور حياة” صناع الخير وتحيا مصر يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين

3 آلاف ريال سعودي غرامة مالية على صاحب العمل بالسعودية لتأخره صرف أجر العامل

وزيرة الصحة

 وزيرة الصحة : رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوي بمستشفيات الجمهورية .. وغرفة طوارئ على مدار الساعة

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بمكتبة الإسكندرية

اتحاد كتاب مصر يدشن الموقع الإلكترونى للنقابة

الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق في احتفالات تكريم المتفوقين

عرض "المهمة المستحيلة" بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك