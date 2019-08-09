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عالم

سوريا تفرج عن كندي محتجز لديها منذ العام الماضي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:26 م
جريدة الدستور
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أفرجت الحكومة السورية اليوم الجمعة، عن الكندي كريستيان لي باكستر الذي احتجز خلال وجوده في سوريا العام الماضي ليصبح ثاني غربي تفرج عنه دمشق خلال أسبوعين بمساعدة لبنان.

وبكى باكستر خلال مؤتمر صحفي في بيروت بعد وصوله للعاصمة اللبنانية قائلا إنه كان يعتقد أنه سيظل هناك للأبد.

وحضر باكستر المؤتمر الصحفي مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي توسط الشهر الماضي في الإفراج عن المواطن الأمريكي سام جودوين من سوريا، والسفيرة الكندية إيمانويل لامورو. وقال باكستر الذي تحدث وهو يغالب دموعه "لم أكن أعلم إن كان هناك من يدري بأنني على قيد الحياة".

ولم يتضح ماذا كان باكستر يفعل في سوريا وقت احتجازه، وقالت السفيرة الكندية إنها لا تستطيع الإدلاء بتفاصيل.
وتوجه باكستر بالشكر لكل من السفارة الكندية والسلطات اللبنانية لمساعدته في الخروج من سوريا. وشكرت لامورو مدير الأمن العام اللبناني.

وفي أوتاوا، قدمت وزارة الخارجية الكندية الشكر للحكومة اللبنانية، وقالت في بيان إنها لن تقدم تفاصيل بشأن عملية الإفراج عن باكستر.
وقال البيان "شارك مسؤولو القنصلية الكندية بفاعلية في هذه المسألة، ويواصلون تقديم الخدمات القنصلية للسيد باكستر وأسرته".
وقال إبراهيم إن باكستر احتجز "لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية". وكان سام جودوين المواطن الأمريكي المفرج عنه الشهر الماضي دخل سوريا دون تأشيرة.

وقال إبراهيم "أود أن أشكر الدولة السورية لتجاوبها معنا بقضيتين على الأقل بالأسبوعين الأخيرين لتجاوبها بإطلاق سراح الأمريكي سام جودوين واليوم لإطلاق سراح السيد باكستر الكندي".

وأضاف "الجهد الذي قمنا بها والشغل الذي قمنا به قصر من فترة احتجازه وكما ترون هو في طريقة للعودة الى كندا".
واحتجز العديد من المواطنين الغربيين في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011 بينهم من أسرتهم جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الصحفي الأمريكي أوستين تايس، المحتجز في سوريا منذ 2012، على قيد الحياة. وسعت واشنطن للحصول على مساعدة روسيا حليفة الحكومة السورية للإفراج عنه.

وفي العام الماضي أبلغت أسرة أمريكي آخر يدعى مجد كم ألماز صحيفة نيويورك تايمز أنه اختفى عند نقطة تفتيش حكومية في دمشق عام 2017.

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