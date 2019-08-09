27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة السفن بلغت 27 سفينة.



وأفادت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.. مشيرة إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.