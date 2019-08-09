استقرار أسعار السمك متأثرة بتراجع الطلب فى الأسواق

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار السمك اليوم الجمعة بعد آخر سعر تراجع سجله الأسماك خلال هذا الأسبوع؛ بسبب تراجع الطلب وقرب عيد الأضحى.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن سعر السمك البلطي ما بين 32– 35 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 30 - 90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيهًا.



وعن سعر سمك الثعابين أوضح أنه سجل من 50 - 150 جنيهًا، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 55 – 65 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيهًا للكيلو.



وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيهًا، وبلغ سعر البوري من 50 - 58 جنيهًا، ويصل سعر سمك المرجان من 23- 33 جنيهًا، والبربون من 35 - 41 جنيهًا، الجمبرى من 200 - 310 جنيه.