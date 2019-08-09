دعمًا لـ"حياة كريمة".. الأحزاب تكثف منافذ بيع السلع بالمحافظات

كثفت عدد من الأحزاب والقوي السياسية في تنظيم معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظات، استعدادًا للعيد الأضحى المبارك؛ ذلك دعمًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المبادرة على نطاق جغرافي موسع خلال المرحلة المقبلة.



وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حماة "حماة الوطن" إن الحزب مستمر في عمل معارض للسلع بأسعار مخفضة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، دعمًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن اللجان النوعية للحزب في المحافظات أقامت العديد من القوافل الطبية والفعاليات الخدمية للأهالي في عدد من مدن المحافظات؛ للمساهمة في تفعيل المبادرة خلال الفترة الماضية.



وأضاف الغباشي، أن الحزب نظم معارض للمبادرة تحت شعار "ضد الغلاء"، وكان آخرها في محافظة القليوبية بحضور المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، وأمين الحزب في المحافظة مجدي سابق، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في فعاليته الخدمية بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة دعما لمبادرة "حياة كريمة".



فيما، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب أقام عدد من الفعاليات الخدمية للمواطنين في المحافظات تحت شعار "الوفد مع الناس" دعمُ للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف الهضيبي لـ"الدستور"، أن الحزب كثف أنشطته الخدمية في المحافظات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مبادرة "حياة كريمة" مشروعًا قوميًا بمؤتمر الشباب الأخير.