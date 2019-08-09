"شباب الصحفيين" تشيد بسرعة ضبط جناة حادث الأورام

أشادت جبهة شباب الصحفيين، بأبطال وزارة الداخلية الذين نجحوا في أقل من 72 ساعة في الوصول إلى مرتكبي الحادث الإرهابي الذى وقع فى محيط القصر العيني وتحديد هويتهم، وتمكنوا من تحديد أعضاء خلية حسم الإرهابية ومداهمة أوكارهم والقبض على آخرين من منفذي العمل الإرهابي، مؤكدة أن يقظة رجال الشرطة كانت وراء سرعة اصطياد العناصر التكفيرية من أعداء الوطن.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم:"إن عيون مصر الساهرة على أمن وأمان المواطن وجهوا ضربة ساحقة للإرهابيين ولم يغمض لهم جفن بعد العملية الإرهابية الخسيسة، وواصلوا الليل بالنهار من خلال تحركات في مختلف الاتجاهات وأخذوا بالثأر من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد".



وأضاف طوالة:"كلما يبني الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمر ويشيد المشروعات العملاقة بقوة وعزيمة الأبطال، وكلما ازدادت الإنجازات، كلما ستزيد هذه العمليات الإرهابية التي تنفذها دول معروفة كارهة لتقدم مصر ونهضتها".



وأوضح رئيس جبهة شباب الصحفيين "أننا في هذه اللحظات الاستثنائية الفارقة من عمر الوطن، ونحن نحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله نجدد العهد والوعد بدعم أسود مصر من الجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام من بائعي الأوطان، ونحن نتسلح بإرادة حديدية نابعة من إيماننا الشديد بالرسائل الوطنية للقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي وعلى قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه".