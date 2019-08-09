رسميا.. جنوى يضم "شونه" بعد نهاية عقده مع أياكس أمستردام

كشف نادي جنوى الإيطالي، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدنماركي لاس شونه بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع أياكس أمستردام الهولندي هذا الصيف.



وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة بأن شونه سافر في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء الكشف الطبي ووقع بالفعل عقد انتقاله إلى جنوى في صفقة قدرت قيمتها بـ1.5 مليون يورو.



يذكر أن الدولي الدنماركي "33 عامًا" أحرز 113 هدفًا في 486 مباراة خاضها بمسيرته الكروية حتى الآن نظرًا لأنه يلعب في أكثر من مركز بخط الوسط من بينها الجناح ويتميز بالتسديد القوي.

