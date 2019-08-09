ترامب: سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تكبل الاقتصاد الأمريكي

دعا الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، قائلا إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي "تكبل" اقتصاد البلاد.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر آمانا في العالم لكن قوة الدولار تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين ويجب على مجلس الاحتياطي أن يخفض أسعار الفائدة.