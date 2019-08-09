مانشستر سيتي يضم موهبة آسيوية

أعلن نادي جامبا أوساكا الياباني رسميًا، اليوم الجمعة، عن موافقته على انتقال مهاجمه الشاب الياباني ريوتارو ميشينو، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



وكشف النادي الياباني عبر موقعه الرسمي، أن لاعبه موجود في إنجلترا بالفعل من أجل الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بصفقة نهائية دون إعلان التفاصيل المادية.



وأصبح ميشينو، 21 عامًا، ثاني لاعب ياباني ينتقل مباشرةً من الدوري الياباني إلى مانشستر سيتي في هذا العام، حيث سبقه في شهر يناير الماضي المدافع الدولي كو إيتاكورا، 22 عامًا، قادمًا من فريق كاواساكي فرونتال الياباني.



ومن المرجح أن يعير بطل الدوري الإنجليزي الياباني ميشينو إلى أحد الفرق الأوربية، بسبب عدم قدرته على اللاعب في الحصول على تصريح العمل ببريطانيا، لعدم خوضه المباريات الدولية، كما حدث مع مواطنه إيتاكورا والذي أعير إلى فريق جرونينجن الهولندي.



يذكر أن ميشينو صعد للفريق الأول بنادي جامبا أوساكا في 2017، ليخوض 23 مباراة من الدوري المحلي، مسجلًا 3 أهداف.

