سان جيرمان يرد على تصرف نيمار

أصدر فريق باريس سان جيرمان، حزمة جديدة من القوانين، من أجل ترتيب بيته الداخلي ووضع حد لسلوكيات بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم نيمار.



وذكر موقع "سبورت بيلد"، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وضع قواعد سلوكية جديدة يجب على كل لاعبي فريق العاصمة الفرنسية الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الموقع أنه من بين هذه القواعد، منع ممارسة بعض الرياضات الخطيرة مثل التزلج على الماء وتدخين الشيشة.



وتابع "من بين هذه القواعد، الالتزام بالتعامل مع طبيب سان جيرمان ومنع الذهاب إلى طبيب آخر"، حيث يأتي هذه الإجراء الجديد للرد على تصرف نيمار، الذي خضع لعملية جراحية في البرازيل عقب تعرضه لكسر في مشط القدم سنة 2018.



وكان باريس سان جيرمان قد أعطى في وقت سابق، عدة إشارات بأن الفريق سيغير من نهجه في التعامل مع النجوم، إذ أصدر قبل أسابيع بيانًا شديد اللهجة طالب من خلاله نيمار بالعودة إلى تدريبات الفريق.



