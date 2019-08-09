منتخب مصر يتوج ببطولة العالم لناشئات الأسكواش

توج منتخب مصر ببطولة العالم لناشئات الأسكواش، بالفوز في الدور النهائي، اليوم الجمعة، على حساب نظيره الماليزي صاحب الأرض بانتصارين دون رد.



وحققت اللاعبة هانيا الحمامي الفوز على منافستها عايفة عزمان في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع 6-11 و11-6 و11-9 و11-3.

كما تغلبت فريدة محمد على الماليزية أوي كاه يان في المباراة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوطين تفاصيلها 11-9 و8-11 و4-11 و11-9 و11-4.



يذكر أن الفوز بلقب هذه البطولة التي استضافتها ماليزيا يأتي كسابع تتويج على التوالي لمنتخب مصر في بطولات العالم والتاسع في تاريخه.