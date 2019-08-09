كوريا الجنوبية تدرس طلبا أمريكيا للانضمام للقوة البحرية في هرمز

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة سواحل إيران.



وأضافت القناة أن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونج كيونج-دو في كوريا الجنوبية، وأبلغ جيونج نظيره الأمريكي بأن سيول تدرس عدة خيارات،حيث أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضا.



كانت بريطانيا قد أعلنت الاثنين الماضي أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة في قوة الأمن البحرية الدولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكشفت مصادر في البنتاجون أن الهدف من التحالف البحري الدولي هو الرفع من مستوى الاستعداد لمراقبة تحركات القوات الإيرانية، وتحديدا وحدات "الحرس الثوري"، ورصد قطعها البحرية والجوية.

