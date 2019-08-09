بالأرقام.. المحاصيل المصرية تستعيد مكانتها بالأسواق العالمية

تحظى الحاصلات الزراعية المصرية بسمعة عالمية طيبة، ليس فقط لجودة الإنتاج وإنما أيضًا لما تتمتع به من أسعارها المناسبة، إلي حد جعل منها الخيار الأول لعدد من الأسواق العالمية، لاسيما على خلفية قرار رفع الحظر عن توريد بعض المنتجات الزراعية المصرية.



التطور الأخير في انتشار صادرات السلع الزراعية المصرية كشف عنه تقرير حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول ارتفاع صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة 17.9% خلال عام، بعد أن بلغت 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 252.2 مليون دولار خلال عام.



وجاء في صدارة تلك السلع، البرتقال المجفف الذي بلغت قيمة الصادرات منه 213 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 33 ألف دولار فقط العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 645412%، كما ارتفعت صادرات الدقيق الأبيض إلي 116.4 مليون دولار خلال 2019 مقابل 50.8 مليون دولار خلال 2018 بنسبة زيادة 129%.



كما أظهر التقرير ارتفاع صادرات مصر من الفراولة إلي 84.8 مليون دولار مقابل 79 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة زيادة قدرها 7.3%، وبلغت الصادرات من قصب السكر بقيمة 73.6 مليون دولار، وبطاطس بـ28 مليون دولار، وتبغ بقيمة 39.5 مليون دولار.